Абаскаль считает, что «Спартак» уступил ЦСКА в скорости

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвёл итоги матча своей команды против ЦСКА, который состоялся в 11-м туре РПЛ (2:2).

«Матч очень медленный. Думаю, мы замедляли игру. Давали сопернику переносить мяч с фланга на фланг, в прессинге была ошибка. У нас была возможность остановить соперника, но в итоге не смогли. Конец первого тайма играли быстрее, но соперник был лучше», — заявил Абаскаль на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в центральном матче 11-го тура РПЛ московский «Спартак» на своём поле сыграл вничью с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:2. В составе гостей дубль оформил защитник Милан Гаич. Хозяева ответили точными ударами в исполнении Квинси Промеса и Хесуса Медины.

Армейцы набрали 17 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице. «Спартак» с таким же количеством очков расположился на седьмой строчке.