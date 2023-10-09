Чемпионат Европы 2032 года пройдёт в Италии и Турции

Сегодня, 9 октября, известный инсайдер Николо Скира сообщил в своих социальных сетях о том, что Италия и Турция примут чемпионат Европы 2032 года.

Согласно данным источника, после того, как Россия была исключена, на проведение и организацию турнира осталась только итало-турецкая заявка.

Официально об этом решении УЕФА должен объявить завтра, 10 октября. Это будет сделано на заседании в Ньоне. Отмечается, что окончательное решение будет зависеть от того, как Италия и Турция защитят свои заявки на этом заседании.

Напомним, Евро-2028 состоится в Великобритании и Ирландии. Официально об этом также должны объявить завтра, 10 октября.