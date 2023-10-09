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«Барселона» рассказала о травме 16-летнего Ламина Ямала

Каталонский клуб настигла эпидемия травм.
09 октября 2023 16:48
автор: Виталий Стопин

Пресс-служба «Барселоны» подтвердила, что нападающий Ламин Ямал получил травму. По этой причине 16-летний испанец выбыл на неопределённый срок.

«Проведённые обследования показали, что у Ламина Ямала есть травма сгибателя левого бедра. Он выбыл в лазарет. Скорость процесса его реабилитации определит время, через которое он вновь станет доступен для главной команды.

Сейчас Ямал присоединится к сборной Испании, где также будет обследован медицинским персоналом Королевской испанской футбольной федерации», — говорится в заявлении «Барселоны».

Накануне, 8 октября, в Гранаде (Испания) прошёл матч 9-го тура Ла Лиги, в котором сине-гранатовые сыграли вничью (2:2) с местной «Гранадой». На 45+1-й минуте встречи Ямал забил первый мяч каталонского клуба в матче, став самым юным автором гола в истории чемпионата Испании.

Форвард «Барселоны» Ламин Ямал стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Испании

источник: ФК «Барселона»
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