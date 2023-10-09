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«Спартак» заступился за болбоя, толкнувшего игрока ЦСКА Гаича

Дерби не обошлось без скандала.
09 октября 2023 18:33
автор: Виталий Стопин

Начальник пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на ситуацию, в которой болбой красно-белых по ходу матча 11-го тура РПЛ толкнул защитника ЦСКА Милана Гаича.

«Раз КДК РФС будет разбирать данный эпизод и просит нашего мнения, то мы придём и выскажем позицию клуба — закон есть закон. Хотелось бы, конечно, обсуждать футбол, а не то, как и кто тянет время, но если других тем нет, то мы вынуждены отнестись к этому с пониманием.

С нашей точки зрения парень, подающий мячи, выполнял свою работу, а эпизод не имел каких-либо серьёзных последствий», — приводит слова Зеленова Metaratings.ru.

Болбой на стадионе «Открытие Банк Арена» во время дерби с ЦСКА (2:2) толкнул защитника армейцев Милана Гаича и помешал ему ввести мяч из аута.

«Спартак» в 11 матчах набрал 17 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 17 очками идёт седьмым.

КДК рассмотрит эпизод, где болбой «Спартака» толкнул Гайича во время матча с ЦСКА

источник: Metaratings.ru
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