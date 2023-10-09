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Колосков считает, что «Локомотив» находится в стадии поиска игры

Москвичи на четвёртом месте в таблице.
09 октября 2023 22:15
автор: Элина Бурина

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре московского «Локомотива» в последних матчах чемпионата РПЛ.

В 11-м туре чемпионата России столичный клуб сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом». Встреча завершилась со счётом 2:2.

Команда Михаила Галактионова занимает четвёртое место в таблице, набрав 19 очков.

«Я бы не сказал, что «Локомотив» сейчас лучше других . Ничем он не лучше тех же «Спартака», ЦСКА, «Динамо». Бело-голубые хоть и сыграли с «Факелом» вничью, но показали прекрасную игру. Я думаю, что «Локомотив» сейчас находится на той стадии, когда команда ищет свою игру. У них есть хороший потенциал, добротный сплав молодёжи и опыта. Теперь всё будет зависеть от их психологической устойчивости», – сказал Колосков в интервью «Советскому Спорту».

Полный разговор с Вячеславом Колосковым можно прочитать на сайте «Совспорта».

источник: «Советский спорт»
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