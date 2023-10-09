«Если бы не два привоза, то ЦСКА не забил бы в дерби». Обзор тура РПЛ от Вячеслава Колоскова

Прошедший тур Российской премьер-лиги был переполнен яркими событиями. В частности, прошло дерби всея Руси между «Спартаком» и ЦСКА, а на юге «Краснодар» сотворил невероятный камбэк в игре с «Ростовом». В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» почётный президент РФС Вячеслав Колосков подвёл итоги российского футбольного уик-энда.

— «Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» и сохранил небольшой отрыв от других московских клубов. Можно ли сказать, что железнодорожники сейчас показывают себя лучше остальных москвичей?

— Я бы не сказал, что «Локомотив» сейчас лучше других. Ничем он не лучше тех же «Спартака», ЦСКА, «Динамо». Бело-голубые хоть и сыграли с «Факелом» вничью, но показали прекрасную игру. Я думаю, что «Локомотив» сейчас находится на той стадии, когда команда ищет свою игру. У них есть хороший потенциал, добротный сплав молодёжи и опыта. Теперь всё будет зависеть от их психологической устойчивости.

— Нападающего «Урала», Илью Ишкова, после второго не забитого пенальти подряд заменили, а сам футболист начал горько плакать, сидя на скамейке. Как вы считаете, стоит ли так расстраиваться 18-летнему футболисту?

ФК "Урал"

— Реакция была именно такой, потому что ему 18 лет. У парня ещё нет опыта, он пока что не закалён в «боях». Это хорошо, это говорит о том, что мальчишке не безразличны не только результат матча, но и личные достижения и вклад в результат команды. Я бы поблагодарил этого парня, думаю, что у него есть понимание ответственности и большая перспектива на будущее.

— «Ростов» уступил «Краснодару» со счётом 2:3. Можете оценить странный стиль игры подопечных Карпина? Команда создаёт преимущество, а потом легко его транжирит.

— Пока что, ведя в счёте, команда Карпина не в состоянии удержать это преимущество. Так было и с «Балтикой», и с «Краснодаром». Честно говоря, точной причины я не знаю, для этого необходимо быть внутри команды. Первый и общий вывод напрашивается сам - команда физически не готова вести полный матч с максимальной отдачей на высоких скоростях. Если первый тайм идёшь на ноль, потом три пропускаешь - значит, у тебя первое - недостаток физической подготовки, второе - недостаток характера, скорее всего.

Потому что, когда началось силовое давление, по сути дела, «Краснодар» смял оборону «Ростова». Это, в том числе, один из показателей характера, воли. Конечно, мне со стороны легко рассуждать, но в данном случае, мне кажется, Карпин сказал, что пропустили два совсем необязательных гола - наверное, так оно и есть. Но это стало результатом уже чего-то: или утомления, или потери концентрации, или недостатка профессионального обучения.

РИА Новости

— Карпин в своём телеграмм-канале высказался о третьем голе, который забили краснодарцы в ворота «Ростова», заявив, что это было положение вне игры. Согласны ли вы с этим заявлением?

— Ну что там по телевизору увидишь: была игра или не была. Раз не показали повтор, раз помощники судьи не определили положение вне игры, я не думаю, что здесь это какое-то объективное заключение. Вообще, эти вещи лучше не комментировать, потому что это должны комментировать судьи данного матча или судейские эксперты - они разбираются в этих вопросах. А как я могу комментировать, если VAR и судья на линии ничего не отметили. Логично, наверное, согласиться с мнением главного судьи.

— Прошла уже треть чемпионата, а «Краснодар» всё ещё на первом месте. Мечты превращаются в реальность?

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— У нас сегодня, к сожалению, нет ни одной команды со стабильной игрой. Вот «Крылья Советов» были на втором месте, прекрасно играют, команда очень техничная, ребята хорошо обращаются с мячом. Но поехали в Нижний Новгород и проиграли 0:2. О чём это говорит? У команды нет класса. Есть мастерство футболистов и класс команды. Вот класса у этой команды нет. Просто показателем класса является стабильность выступлений. Пока такого нет ни в одной команде. Ни у «Краснодара», ни у «Зенита», ни у ЦСКА и так далее. «Краснодар» должен подтвердить свой класс результатами.

— Какие у вас остались впечатления от игры «Спартака» против ЦСКА? Можно ли назвать этот матч самым ярким в туре?

РИА Новости

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— Впечатление хорошее. Матч на пределе возможностей. Игра не отличается от тех, которые я смотрю в Германии, Франции, Испании, Италии. Даже, может быть, выше по накалу страстей, чем там. Я категорически не согласен с теми, кто говорит, что наш футбол деградирует. Все игры, про которые мы с вами говорили, соответствуют мировому классу.

Было приятно смотреть на эти качели. Обе команды перетягивали одеяло по ходу встречи. Такие матчи украшают наш футбол. Гол Промеса - шедевр. Таких голов мы мало видим даже в европейских чемпионатах. Что касается двух мячей ЦСКА, то это индивидуальные ошибки Денисова. Оба гола практически идентичные: Гайич остаётся один и спокойно бьёт. Если бы не два привоза, то ЦСКА вообще не забил бы в дерби.

— Медина забил своему бывшему клубу на последних секундах. Можно ли сказать, что этот гол окончательно превратил Хесусаиз красно-синего в красно-белого?

— Да ну, это дело случая. Нет, конечно! Он мог и не забить. Потому этому голу не буду такого внимания уделять.

— Файзуллаев стал лучшим игроком матча, при этом голов он не забивал, а также не отдал ни одной передачи. Справедливо ли это по отношению к Гайичу и Облякову?

— Гайич напрашивается, конечно, на звание лучшего игрока матча, но в действиях узбекского футболиста увидели больше пользы для команды. Такие вещи невозможно комментировать.

— Можно ли сказать, что Абаскаль спасся благодаря этой ничьей и тем самым продолжил мучения «Спартака»?

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— Выиграл «Спартак» у «Динамо» первый матч 4:0 в первом круге - герой. Проиграл второй матч 3:0 - надо увольнять. Сыграл вничью с ЦСКА - спасся. Такими категориями нельзя оценивать работу тренера. Руководители клуба видят всё изнутри - отношение футболистов к тренеру, насколько они ему доверяют, насколько они готовы пойти за ним, стать на его защиту, какая в целом ситуация в клубе, и т.д. Это всё решает тренер, но мы этого не видим. Поэтому руководство клуба принимает решение по комплексу, хотя результат - самое важное в оценке работы тренера.