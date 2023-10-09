Вячеслав Колосков: «Ростов» физически не готов вести полный матч с максимальной отдачей

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поражение «Ростова» в выездном матче 11-го тура РПЛ с «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу кубанского клуба, хотя после первого тайма ростовчане вели 2:0.

«Почему «Ростов» создаёт преимущество, а потом легко его транжирит? Пока что, ведя в счёте, команда Карпина не в состоянии удержать это преимущество. Так было и с «Балтикой», и с «Краснодаром». Честно говоря, точной причины я не знаю, для этого необходимо быть внутри команды. Первый и общий вывод напрашивается сам – команда физически не готова вести полный матч с максимальной отдачей на высоких скоростях. Если первый тайм идёшь на ноль, потом три пропускаешь – значит, у тебя первое – недостаток физической подготовки, второе – недостаток характера, скорее всего.

Потому что, когда началось силовое давление, по сути дела, «Краснодар» смял оборону «Ростова». Это, в том числе, один из показателей характера, воли. Конечно, мне со стороны легко рассуждать, но в данном случае, мне кажется, Карпин сказал, что пропустили два совсем необязательных гола – наверное, так оно и есть. Но это стало результатом уже чего-то: или утомления, или потери концентрации, или недостатка профессионального обучения», – сказал Колосков в разговоре с «Советским Спортом».

Полное интервью Вячеслава Колоскова можно прочитать на сайте «Совспорта».