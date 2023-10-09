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Вячеслав Колосков: «Краснодар» должен подтвердить свой класс результатами

Команда Владимира Ивича лидирует после трети сезона в РПЛ.
09 октября 2023 22:45
автор: Элина Бурина

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос о лидерстве «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ.

В матче 11-го тура кубанский клуб на своём поле обыграл «Ростов» (3:2). Команда Владимира Ивича набрала 27 очков и увеличила своё преимущество над конкурентами. У занимающих вторую строчку в турнирной таблице самарских «Крылья Советов» 21 балл.

«Лидерство «Краснодара»? У нас сегодня, к сожалению, нет ни одной команды со стабильной игрой. Вот «Крылья Советов» были на втором месте, прекрасно играют, команда очень техничная, ребята хорошо обращаются с мячом. Но поехали в Нижний Новгород и проиграли 0:2. О чём это говорит? У команды нет класса.

Есть мастерство футболистов и класс команды. Вот класса у этой команды нет. Просто показателем класса является стабильность выступлений. Пока такого нет ни в одной команде. Ни у «Краснодара», ни у «Зенита», ни у ЦСКА и так далее. «Краснодар» должен подтвердить свой класс результатами», – сказал Колосков в интервью корреспонденту «Советского спорта».

Полное интервью Вячеслава Колоскова можно прочитать на сайте «Совспорта».

источник: «Советский спорт»
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