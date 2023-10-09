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Вячеслав Колосков: если бы не два привоза, ЦСКА вообще не забил бы «Спартаку»

Московское дерби завершилось со счётом 2:2.
09 октября 2023 22:52
автор: Элина Бурина

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и ЦСКА.

Встреча состоялась 8 октября на домашнем стадионе красно-белых и завершилась со счётом 2:2.

«Впечатление хорошее. Матч на пределе возможностей. Игра не отличается от тех, которые я смотрю в Германии, Франции, Испании, Италии. Даже, может быть, выше по накалу страстей, чем там.

Было приятно смотреть на эти качели. Обе команды перетягивали одеяло по ходу встречи. Такие матчи украшают наш футбол. Гол Промеса – шедевр. Таких голов мы мало видим даже в европейских чемпионатах. Что касается двух мячей ЦСКА, то это индивидуальные ошибки Денисова. Оба гола практически идентичные: Гайич остаётся один и спокойно бьёт. Если бы не два привоза, то ЦСКА вообще не забил бы в дерби», – сказал Колосков в интервью корреспонденту «Советского спорта».

Полное интервью Вячеслава Колоскова можно прочитать на сайте «Совспорта».

источник: «Советский спорт»
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