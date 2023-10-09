Sport.es: Месси может перейти в команду из чемпионата Саудовской Аравии

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси может перейти в клуб из чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Sport.es.

По данным источника, какая-либо из саудовских команд может арендовать 36-летнего нападающего до конца февраля 2024 года, пока не стартует новый сезон МЛС.

8 октября «Интер Майами» проиграл «Цинциннати» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС со счётом 0:1 и потерял шансы на выход в плей-офф.

Месси перешёл в «Интер Майами» в июле 2023 года. В составе американской команды аргентинец сыграл 13 матчей, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами.