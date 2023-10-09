Помощник Семака определил сильнейший «Зенит», с которым он работал

Тренер «Зенита» Игорь Симутенков поделился мнением о сильнейших составах петербургской команды за время его работы.

«Зенит» 2011 года при Спаллетти, 2015-го — при Боаше и Халке нынешнего образца. Но сравнивать некорректно: все меняется, два-три года — и состав не узнать», — приводит слова специалиста Sport24.

Российский наставник начал работать в тренерском штабе «Зенита» в 2010 году вместе с Лучано Спаллетти.

Добавим, что подопечные Сергея Семака после 11 туров в чемпионате России располагаются на третьей позиции турнирной таблицы, имея в своём активе 20 очков. В следующем матче сине-бело-голубые примут дома самарские «Крылья Советов». Встреча состоится 22 октября.