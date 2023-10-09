ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Помощник Семака определил сильнейший «Зенит», с которым он работал

Специалист работает в петербургском клубе с 2010 года.
09 октября 2023 23:11
автор: Степан Шереметьев

Тренер «Зенита» Игорь Симутенков поделился мнением о сильнейших составах петербургской команды за время его работы.

«Зенит» 2011 года при Спаллетти, 2015-го — при Боаше и Халке нынешнего образца. Но сравнивать некорректно: все меняется, два-три года — и состав не узнать», — приводит слова специалиста Sport24.

Российский наставник начал работать в тренерском штабе «Зенита» в 2010 году вместе с Лучано Спаллетти.

Добавим, что подопечные Сергея Семака после 11 туров в чемпионате России располагаются на третьей позиции турнирной таблицы, имея в своём активе 20 очков. В следующем матче сине-бело-голубые примут дома самарские «Крылья Советов». Встреча состоится 22 октября.

источник: Sport24.ru
«Пустышка и популист». Гурцкая жестко высказался о тренере «Спартака» Абаскале
В последнее время испанский специалист подвергается критике.
09.10.2023 23:39
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Руководство «Наполи» даст Руди Гарсии три матча на исправление ситуации
Француз может быть уволен с поста главного тренера команды.
09.10.2023 23:25
Футбол
автор: Денис Владимиров
Отец Кузяева отметил мотивацию Далера показать хорошую игру в матчах с Камеруном и Кенией
Первый контрольный поединок национальной сборной пройдет 12 октября.
09.10.2023 23:24
Футбол
автор: Александр Бойченко
Криштиану Роналду объявил о намерении сыграть на ЧМ-2026 и завершить карьеру в «Аль-Насре»
Криштиану Роналду объявил о намерении сыграть на ЧМ-2026 и завершить карьеру в «Аль-Насре»
Португалец перешел в саудовский клуб 1 января 2023 года.
09.10.2023 23:17
Футбол
автор: Александр Бойченко
Sport.es: Месси может перейти в команду из чемпионата Саудовской Аравии
«Интер Майами» аргентинца не вышел в плей-офф МЛС.
09.10.2023 23:06
Футбол
автор: Денис Владимиров
Вячеслав Колосков: если бы не два привоза, ЦСКА вообще не забил бы «Спартаку»
Московское дерби завершилось со счётом 2:2.
09.10.2023 22:52
Футбол
автор: Элина Бурина
Вячеслав Колосков: «Краснодар» должен подтвердить свой класс результатами
Команда Владимира Ивича лидирует после трети сезона в РПЛ.
09.10.2023 22:45
Футбол
автор: Элина Бурина
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.