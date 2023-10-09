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Криштиану Роналду объявил о намерении сыграть на ЧМ-2026 и завершить карьеру в «Аль-Насре»

Португалец перешел в саудовский клуб 1 января 2023 года.
Криштиану Роналду объявил о намерении сыграть на ЧМ-2026 и завершить карьеру в «Аль-Насре»
09 октября 2023 23:17
автор: Александр Бойченко
автор фото: Getty Images

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил руководству «Аль-Насра» о намерении продлить контракт до 2027 года.

Об этом написал журналист Али Аль-Харби в своих социальных сетях.

По информации источника, 38-летний форвард хочет принять участие на чемпионате мира 2026 года в качестве игрока «Аль-Насра», после чего завершить профессиональную карьеру

Напомним, Роналду перешел в «Аль-Наср» в начале этого года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии португалец принял участие в восьми играх, в которых забил десять голов и отдал пять ассистов.

Рыночная стоимость Роналду оценивается в 15 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

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