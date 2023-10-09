«Пустышка и популист». Гурцкая жестко высказался о тренере «Спартака» Абаскале

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая подверг критике главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль оказался пустышкой и популистом. Даёт хорошие интервью, но тренерского футбола там нет. Пока всё держится за счёт хороших игроков. Всё так же, как и было прошлой осенью», – сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».

Добавим, что красно-белые после 11 туров в чемпионате России располагаются на восьмой позиции турнирной таблицы, имея в своём активе 17 очков. В следующем матче «Спартак» примет дома «Пари НН». Встреча состоится 22 октября.