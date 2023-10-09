Олимпийская чемпионка Мельникова — о дерби с ЦСКА: «Спартак» подарил сумасшедшие эмоции

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова оценила матч «Спартака» против ЦСКА (2:2) в 11-м туре чемпионата России.

«Дерби мне очень сильно понравилось, потому что матч был эмоциональным. «Спартак» подарил сумасшедшие эмоции своим болельщикам. Было очень круто, для меня было эмоционально, я со стадиона ушла с хорошим настроением», — приводит слова Мельниковой Metaratings.

Добавим, что красно-белые после 11 туров в чемпионате России располагаются на восьмой позиции турнирной таблицы, имея в своём активе 17 очков. В следующем матче «Спартак» примет дома «Пари НН». Встреча состоится 22 октября.