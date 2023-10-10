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Эден Азар заявил о завершении профессиональной карьеры

Бельгийцу всего 32 года.
10 октября 2023 12:19
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 10 октября, экс-футболист лондонского «Челси» и мадридского «Реала» Эден Азар официально объявил о завершении профессиональной карьеры в своих социальных сетях.

Ещё в 2018 году он был одним из лучших футболистов мира, и занимал восьмое место в голосовании за «Золотой мяч». Однако с 2019 года после перехода в «Реал» Эден Азар резко сдал, и за четыре года в составе мадридского клуба провёл всего 76 матчей, в которых забил семь голов.

В июне 2023 года 32-летний бельгиец расторг контракт с испанским «Реалом», в составе которого стал победителем Лиги чемпионов, по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, по разу - Суперкубок УЕФА и Кубок Испании. До этого он играл в составе «Челси» и «Лилля». В составе сборной Бельгии Азар завоевал бронзу чемпионата мира 2018 года, который прошел в России.

источник: «Советский спорт»
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