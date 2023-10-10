ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Футболист сборной Камеруна заявил, что не будет праздновать, если забьёт мяч в ворота России

Национальные команды встретятся в товарищеском матче.
10 октября 2023 12:55
автор: Степан Шереметьев

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал, будет ли праздновать гол в ворота национальной команды России в предстоящем товарищеском матче.

«Если я забью гол в матче против сборной России, сто процентов не буду праздновать, потому что уважаю страну, которая меня вырастила. Именно благодаря России я стал тем, кем сегодня являюсь», — приводит слова игрока «СЭ».

Напомним, встреча между коллективами состоится в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 12 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

источник: «Спорт-Экспресс»
Евро-2032 состоится в Италии и Турции
УЕФА объявил об этом официально.
10.10.2023 13:29
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Стало известно, кто исполнит гимн РФ перед матчем сборных России и Камеруна
Игра состоится 12 октября в Москве.
10.10.2023 13:21
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Чемпионат Европы — 2028 состоится в Ирландии и Великобритании
УЕФА объявил об этом официально.
10.10.2023 13:19
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Кузяев считает, что матч со сборной Камеруна станет знаковым событием для России
Встреча между командами состоится 12 октября в Москве.
10.10.2023 13:09
Футбол
автор: Никита Плохих
Кузяев — о вызове в сборную России: с логистической точки зрения стало сложнее
Команде предстоит провести два товарищеских матча.
10.10.2023 13:05
Футбол
автор: Никита Плохих
Далер Кузяев: я бы не сказал, что РПЛ отстаёт от чемпионата Франции
Летом 2023 года полузащитник перешёл в «Гавр».
10.10.2023 13:01
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Тренер «Зенита» рассказал, стоит ли российским игрокам уезжать в Европу и США
Симутенков выступал за американский «Канзас-Сити Уизардс».
10.10.2023 12:54
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.