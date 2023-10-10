Футболист сборной Камеруна заявил, что не будет праздновать, если забьёт мяч в ворота России

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал, будет ли праздновать гол в ворота национальной команды России в предстоящем товарищеском матче.

«Если я забью гол в матче против сборной России, сто процентов не буду праздновать, потому что уважаю страну, которая меня вырастила. Именно благодаря России я стал тем, кем сегодня являюсь», — приводит слова игрока «СЭ».

Напомним, встреча между коллективами состоится в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 12 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.