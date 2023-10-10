ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Экс-игрок сборной СССР и тренер «Маккаби» - о происходящем в Израиле: они херачат нас днём и ночью

Александр Уваров оценил обстановку в Тель-Авиве на сегодняшний день.
10 октября 2023 15:35
автор: Элина Бурина

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» тренер молодёжного футбольного «Маккаби» Александр Уваров, который на данный момент находится в Тель-Авиве, эпицентре боевых действий, рассказал о положении дел в стране.

7 сентября группировка ХАМАС атаковала страну, нанеся ракетный удар по различным городам. Израиль объявил о начале полномасштабной войны.

«Сейчас тихо у нас. Но они херачат там. Я думаю, что Израиль готовится к серьёзной специальной операции. Вероятно, это только начало. Будет что-то грандиозное. Нас предупредили, чтобы мы на всякий случай запасались едой и водой на три дня. Израиль просто так это не оставит. Я думаю, что идут какие-то переговоры по поводу освобождения пленных. Касательно помощи, пока всё хорошо, справляется страна. У Израиля есть поддержка по всему миру. Наше государство всегда воевало с террористами. А это кто? Заходили в дом, вырезали людей, расстреливали детей на глазах у родителей. Это же террористы. Что с ними надо делать? Нет выхода, кроме как истреблять их. Слава богу у меня все дети живы. А если думать о тех, кто потерял близких? Что они думают, когда рядом лежат трупы близких? Должны мы идти на компромисс с ними? Никакого компромисса не может быть с террористами, которые издеваются над мирными людьми.

Я думаю, что здравомыслящие люди на стороне израильтян. Я на стороне Израиля всей душой и телом, надеюсь, что у людей поменяется мнение касательно того, что Израиль - захватчик. Израиль - миролюбивая страна, она не хочет ни с кем воевать. Дайте ей жить. Но если на неё нападают, то враг получает по заслугам. Пусть народ подумает, на какую сторону им вставать. Я не брошу эту страну, буду здесь находится до тех пор, пока она не закончит своё существование. Меня не мобилизуют, я уже не того возраста, но я бы встал на защиту страны», - заявил Уваров.

Ранее министерство спорта Израиля объявило о запрете для спортсменов на выезд за границу.

источник: «Советский спорт»
Колобков — об отмене решения о допуске юношеских сборных России: УЕФА стал очень слаб
Ранее организация отменила своё же решение.
10.10.2023 16:09
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Бывший вратарь «Реала» Касильяс не будет баллотироваться на пост главы Федерации футбола Испании
Футболист объявил о завершении карьеры в 2020 году.
10.10.2023 16:01
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Экс-президент «Локомотива» назвал УЕФА амебой
Мнение Николая Наумова.
10.10.2023 15:50
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Тренер «Маккаби» из Тель-Авива рассказал, кто из команды попал под мобилизацию
Александр Уваров отметил, что все иностранцы, а именно футболисты и тренеры, уже покинули страну.
10.10.2023 15:50
Футбол
автор: Элина Бурина
Тренер «Зенита» заявил, что Семак напоминает молодого Анчелотти
Мнение Игоря Симутенкова.
10.10.2023 15:41
Футбол
автор: Виталий Овсянников
В «Реале» отреагировали на заявление бывшего игрока клуба Азара о завершении карьеры
Ранее футболист выступал за французский «Лилль» и английский «Челси».
10.10.2023 15:39
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Гвардиола назвал сильнейшего футболиста в истории
Испанский специалист пересекался с этим игроком в «Барселоне».
10.10.2023 15:26
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.