Экс-игрок сборной СССР и тренер «Маккаби» - о происходящем в Израиле: они херачат нас днём и ночью

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» тренер молодёжного футбольного «Маккаби» Александр Уваров, который на данный момент находится в Тель-Авиве, эпицентре боевых действий, рассказал о положении дел в стране.

7 сентября группировка ХАМАС атаковала страну, нанеся ракетный удар по различным городам. Израиль объявил о начале полномасштабной войны.

«Сейчас тихо у нас. Но они херачат там. Я думаю, что Израиль готовится к серьёзной специальной операции. Вероятно, это только начало. Будет что-то грандиозное. Нас предупредили, чтобы мы на всякий случай запасались едой и водой на три дня. Израиль просто так это не оставит. Я думаю, что идут какие-то переговоры по поводу освобождения пленных. Касательно помощи, пока всё хорошо, справляется страна. У Израиля есть поддержка по всему миру. Наше государство всегда воевало с террористами. А это кто? Заходили в дом, вырезали людей, расстреливали детей на глазах у родителей. Это же террористы. Что с ними надо делать? Нет выхода, кроме как истреблять их. Слава богу у меня все дети живы. А если думать о тех, кто потерял близких? Что они думают, когда рядом лежат трупы близких? Должны мы идти на компромисс с ними? Никакого компромисса не может быть с террористами, которые издеваются над мирными людьми.

Я думаю, что здравомыслящие люди на стороне израильтян. Я на стороне Израиля всей душой и телом, надеюсь, что у людей поменяется мнение касательно того, что Израиль - захватчик. Израиль - миролюбивая страна, она не хочет ни с кем воевать. Дайте ей жить. Но если на неё нападают, то враг получает по заслугам. Пусть народ подумает, на какую сторону им вставать. Я не брошу эту страну, буду здесь находится до тех пор, пока она не закончит своё существование. Меня не мобилизуют, я уже не того возраста, но я бы встал на защиту страны», - заявил Уваров.

Ранее министерство спорта Израиля объявило о запрете для спортсменов на выезд за границу.