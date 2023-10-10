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Колосков считает, что в основу Камеруна из российских игроков попал бы только Головин

Почётный президент РФС назвал сборную Камеруна сильнейшим соперником.
10 октября 2023 18:01
автор: Александр Кожевников

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России против Камеруна.

«Матч с Камеруном станет праздником футбола для болельщиков. Сборная наконец-то играет дома с сильнейшим за последнее время соперником. Камерун превосходит в классе нашу команду, это статусная сборная. В основу Камеруна из наших игроков попал бы только Головин. У них все футболисты играют в хороших европейских командах, поэтому матч будет непростым», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, встреча между коллективами состоится в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 12 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

источник: «РБ-Спорт»
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