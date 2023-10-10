Карпин - о Глушенкове: зачем большое количество игроков в сборной?

Валерий Карпин, главный тренер сборной России, рассказал о планах, касающихся вызова новых игроков в национальную команду, чтобы восполнить отсутствие выбывших футболистов.

«Если ничего не случится больше, то не будем никого дополнительно вызывать. Вы часто спрашиваете, мол зачем вызывать большое количество игроков в сборную? Как видите, в первый день выбыло уже два человека», - передаёт слова Карпина корреспондент «Советского спорта».

Ранее Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против национальной команды Камеруна.