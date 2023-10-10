Член совета директоров «Реала»: Мбаппе уже выиграл бы Лигу чемпионов, если бы приехал в Мадрид

Член совета директоров «Реала» Хосе Мануэль Отеро высказался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«У Килиана была возможность перейти к нам прошлым летом. Чтобы приехать, ему пришлось бы отказаться от очень высоких бонусов, предоставляемых «ПСЖ».

Он был рождён, чтобы играть за «Реал». Парень в таком молодом возрасте был завален деньгами, и он принял решение. Если мы зададим ему этот вопрос сегодня, он наверняка ответит, что сожалеет. Мбаппе уже бы выиграл Лигу чемпионов, если бы приехал в Мадрид», — цитирует Отеро RMC Sport.

Напомним, после ухода Лионеля Месси и Неймара 24-летний француз является главной звездой «ПСЖ». В восьми матчах нынешнего сезона он забил восемь мячей.

В этом сезоне Мбаппе принял участие в девяти матчах «ПСЖ», в которых забил восемь голов.