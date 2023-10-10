Экс-игрок «Зенита» Горшков: Мостовой еще может прогрессировать, он необходим клубу

Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков отреагировал на то, что полузащитник Андрей Мостовой продлил соглашение с питерцами.

«Из российских футболистов Мостовой необходим «Зениту. Россияне в команде подыгрывают, а Андрей — основной игрок петербуржцев, который может вести игру. Пока он не так много играет, поэтому Андрей еще может прогрессировать в «Зените», если не будет травм. Мостовой способен стать самым крепким футболистом в команде», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

Напомним, Мостовой находится в системе сине-бело-голубых с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел четыре матча за клуб в чемпионате России, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Рыночная стоимость хавбека оценивается в 3,50 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.