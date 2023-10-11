Быстров считает, что Абаскалю не удалось наладить атмосферу в «Спартаке»

Экс-полузащитник «Спартака» Владимир Быстров считает, что наставник красно-белых Гильермо Абаскаль не смог наладить рабочую атмосферу в команде.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможной отставке испанского специалиста.

«Абаскалю пока не удалось наладить атмосферу в команде и создать единый костяк, который за него будет биться — это факт», — заявил Быстров в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. В последнем матче красно-белые вырвали ничью в игре с ЦСКА (1:1).