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Быстров считает, что Абаскалю не удалось наладить атмосферу в «Спартаке»

Чемпионат России прерван на игры национальных команд.
11 октября 2023 09:46
автор: Александр Поволоцкий

Экс-полузащитник «Спартака» Владимир Быстров считает, что наставник красно-белых Гильермо Абаскаль не смог наладить рабочую атмосферу в команде.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможной отставке испанского специалиста.

«Абаскалю пока не удалось наладить атмосферу в команде и создать единый костяк, который за него будет биться — это факт», — заявил Быстров в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. В последнем матче красно-белые вырвали ничью в игре с ЦСКА (1:1).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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