«Спартак» оштрафовали за инцидент с болбоем в матче с ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей за инцидент с мальчиком, подающим мячи в матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

Напомним, что игра на домашней арене красно-белых завершилась вничью (2:2). По ходу встречи болбой толкнул игрока ЦСКА Милана Гайича.

«В заседании по инциденту с лицом, подающим мячи, и Гайичем приняли участие представители красно-белых. В клубе пояснили, что это 14-летний воспитанник академии. Имело место физическое воздействие. Любому лицу, находящемуся на стадионе, запрещается иметь физические контакты с футболистами. За необеспечение безопасности — штраф 100 тыс. рублей», — приводят »РИА Новости» слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.

После 11 туров »Спартак» и ЦСКА набрали по 17 очков и занимают шестое и седьмое место в турнирной таблице соответственно.