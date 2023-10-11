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В УЕФА ответили, может ли быть снова пересмотрено решение по сборным России до 17 лет

10 октября союз отменил ранее принятое распоряжение о допуске россиян. 
11 октября 2023 21:02
автор: Элина Бурина

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответил, может ли быть снова пересмотрено решение по сборным России до 17 лет.

«В ответ на ваш вопрос, можем сказать следующее. Не было найдено никакого технического решения, позволяющего российским командам играть», - рассказали «Советскому спорту» в пресс-службе УЕФА.

Напомним, исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании организации в Ньюне 10 октября отменил решение о допуске до международных турниров юниорских сборных России (игроки до 17 лет).

источник: «Советский спорт»
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