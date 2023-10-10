Россию опять обманули. Решение УЕФА о допуске наших футболистов отменено

В конце сентября из швейцарского Ньона пришло радостное для всего российского футбола известие. Исполком УЕФА допустил юношеские сборные до 17 лет к международным турнирам под своей эгидой. Причём тогда европейские футбольные чиновники на словах проявляли невиданную по меркам последних лет решительность. Было объявлено о создании рабочей группы, которой поручили рассмотреть возможность включения наших команд в те соревнования, которые уже начались или в которых уже проведена жеребьёвка. Но в итоге на деле всё оказалось не более, чем красивыми словами.

Российские футболисты возвращаются на международную арену. УЕФА сделал шаг навстречу

Началось всё с серии объявлений бойкота матчей с российскими командами целым рядом стран-членов организации. Но из заявлений, исходивших из УЕФА можно было сделать вывод о том, что решение было окончательным и подобные действия будут так или иначе подавляться. Более того, руководство мирового футбола в лице ФИФА поддержало этот шаг, объявив о возможности допустить наши сборные к чемпионатам мира в своих возрастах в случае, если они пройдут европейский отбор. Теперь же на всём этом можно поставить жирный крест.

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Во вторник, 10 октября, появилась информация о том, что УЕФА отменил своё же решение о снятия отстранения с российских команд. Так что теперь если даже ФИФА окажется последовательнее континентальной организации в озвучиваемых ими планах, это не будет иметь ровным счётом никакого смысла — на чемпионат мира в обход регионального отбора попасть нельзя. Более того, у боссов мирового футбола будет отличное оправдание своим действиям.

Всё это напоминает какую-то изощрённую и циничную игру в кошки-мышки с нашей страной. Особенно если учитывать, что УЕФА обладает полноправной властью в европейском футболе и для последующего возвращения в футбольную семью именно с этими людьми придётся налаживать диалог, не совсем понятно. Если заявлениям, исходящим из столь высоких структур, в любой момент можно дать задний ход и сделать вид, что ничего не произошло, то эта ситуация может повториться ещё не раз в будущем.

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Ссылки на беспрецедентное давление на европейских футбольных чиновников тоже звучат крайне неубедительно. Во-первых, в нынешней политической обстановке критики в адрес столь «непопулярного» шага было не избежать. И руководителям УЕФА нужно было либо до конца отстаивать свою линию, либо держать рот на замке. А во-вторых, те десять национальных федераций, которые на словах отказались играть с Россией, неминуемо изменили бы свой подход, если бы речь всерьёз зашла об отстранении уже для них. Пропуск крупных международных соревнований — это в том числе и финансовые потери, а как в Европе умеют считать деньги, всем хорошо известно.

Но УЕФА решил идти по самому простому пути, вновь назначив одного «изгоя» вместо того, чтобы попытаться решить проблему путём консультаций, встреч и переговоров. Так что скорого возвращения российского футбола на мировую арену вряд ли стоит. Если решениям, громогласно декларированным со столь высокой трибуны, цена - один евроцент,то в дальнейшем можно ожидать любых вариантов развития событий, кроме однозначно положительного.