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Лионель Месси не покинет «Интер Майами» по окончании сезона-2023/2024

Аргентинец присоединился к американской команде в июле 2023 года.
Лионель Месси не покинет «Интер Майами» по окончании сезона-2023/2024
11 октября 2023 23:31
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не покинет клуб в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Гильем Балаге в своих соцсетях.

«У Месси будет около месяца отпуска, как и у других футболистов. Так что забудьте о Саудовской Аравии и других вещах. Последний матч «Интер Майами» в сезоне состоится 21 октября. В ноябре будут матчи сборной Аргентины в отборочном цикле ЧМ‑2026, в том числе с командой Бразилии», — заявил корреспондент в своих соцсетях.

Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента в прошедшее межсезонье. С тех пор за американскую команду он сыграл 13 матчей, отметился 11 забитыми мячами и отдал пять ассистов. Ранее он играл в составе «ПСЖ» и большую часть карьеры за «Барселону».

источник: «Советский спорт»
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