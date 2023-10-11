Лионель Месси не покинет «Интер Майами» по окончании сезона-2023/2024

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не покинет клуб в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Гильем Балаге в своих соцсетях.

«У Месси будет около месяца отпуска, как и у других футболистов. Так что забудьте о Саудовской Аравии и других вещах. Последний матч «Интер Майами» в сезоне состоится 21 октября. В ноябре будут матчи сборной Аргентины в отборочном цикле ЧМ‑2026, в том числе с командой Бразилии», — заявил корреспондент в своих соцсетях.

Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента в прошедшее межсезонье. С тех пор за американскую команду он сыграл 13 матчей, отметился 11 забитыми мячами и отдал пять ассистов. Ранее он играл в составе «ПСЖ» и большую часть карьеры за «Барселону».