Россия — Камерун: во сколько товарищеская игра, где смотреть матч

12 октября в 19:00 (мск) состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные России и Камеруна.

Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Главным арбитром матча назначен Халид Салех Аль-Тураис (Саудовская Аравия).

Посмотреть встречу Россия — Камерун можно в прямом эфире телеканала «Матч-ТВ».

В предыдущей товарищеской игре подопечные Валерия Карпина сыграли вничью со сборной Катара (1:1). Камерун в своем прошлом матче, который состоялся в рамках квалификации Кубка африканских наций, одержал разгромную победу над Бурунди (3:0).