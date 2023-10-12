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Россия — Камерун: во сколько товарищеская игра, где смотреть матч

Встреча начнётся в 19:00.
Россия — Камерун: во сколько товарищеская игра, где смотреть матч
12 октября 2023 08:43
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

12 октября в 19:00 (мск) состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные России и Камеруна.

Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Главным арбитром матча назначен Халид Салех Аль-Тураис (Саудовская Аравия).

Посмотреть встречу Россия — Камерун можно в прямом эфире телеканала «Матч-ТВ».

В предыдущей товарищеской игре подопечные Валерия Карпина сыграли вничью со сборной Катара (1:1). Камерун в своем прошлом матче, который состоялся в рамках квалификации Кубка африканских наций, одержал разгромную победу над Бурунди (3:0).

источник: «Советский спорт»
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