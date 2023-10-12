Андрей Шевченко поддержал решение УЕФА не допускать сборные России U17 к турнирам

Украинский экс-футболист Андрей Шевченко, ранее выступавший за «Милан», «Челси» и киевское «Динамо», отреагировал на решение УЕФА о недопуске российских сборных до 17 лет к международным турнирам.

«Приветствую решение УЕФА не рассматривать допуск российских футбольных сборных до 17 лет на международные турниры. Возрастная категория не имеет никакого значения в мировой справедливости. Это маленький, но важный шаг», — написал Шевченко в своих социальных сетях.

Напомним, исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании организации в Ньюне 10 октября отменил решение о допуске до международных турниров юниорских сборных России (игроки до 17 лет).