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Это’О прилетел в Москву для посещения матча Россия — Камерун

Ранее нападающий выступал за «Анжи».
12 октября 2023 11:06
автор: Виталий Овсянников

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан подтвердил информацию о том, что победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны» Самюэль Это’О посетит матч сборной России.

«Господин Это’О уже прилетел в Москву, он рад снова вернуться в Россию и доволен приемом. Вечером наш президент будет на матче и надеется на победу сборной Камеруна», — сказал Джунан в интервью Sport24.

Напомним, товарищеская игра между командами России и Камеруна состоится сегодня, 12 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому время. Встреча пройдет в Москве на «ВТБ-Арене».

источник: Sport24.ru
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