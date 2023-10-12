Это’О прилетел в Москву для посещения матча Россия — Камерун

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан подтвердил информацию о том, что победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны» Самюэль Это’О посетит матч сборной России.

«Господин Это’О уже прилетел в Москву, он рад снова вернуться в Россию и доволен приемом. Вечером наш президент будет на матче и надеется на победу сборной Камеруна», — сказал Джунан в интервью Sport24.

Напомним, товарищеская игра между командами России и Камеруна состоится сегодня, 12 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому время. Встреча пройдет в Москве на «ВТБ-Арене».