Сергей Кирьяков: с таким поведением УЕФА, приходят мысли об уходе в Азию

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков, в настоящее время занимающий должность главного тренера «Ленинградца», поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Нам надо спокойно оценить ситуацию и подумать, что делать дальше. Приходят мысли об уходе в Азию. Раз УЕФА так себя ведет, это может продлиться очень долго. Они аргументируют, что пока идет СВО, отстранение продолжается. А где гарантии, что, когда это закончится, бойкот снова не начнется?», — заявил Кирьяков в интервью «РБ Спорт».

Напомним, исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании организации в Ньюне 10 октября отменил решение о допуске до международных турниров юниорских сборных России (игроки до 17 лет).