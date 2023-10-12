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Сергей Кирьяков: с таким поведением УЕФА, приходят мысли об уходе в Азию

Мнение экс-футболиста сборной России.
12 октября 2023 11:37
автор: Виталий Овсянников

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков, в настоящее время занимающий должность главного тренера «Ленинградца», поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Нам надо спокойно оценить ситуацию и подумать, что делать дальше. Приходят мысли об уходе в Азию. Раз УЕФА так себя ведет, это может продлиться очень долго. Они аргументируют, что пока идет СВО, отстранение продолжается. А где гарантии, что, когда это закончится, бойкот снова не начнется?», — заявил Кирьяков в интервью «РБ Спорт».

Напомним, исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании организации в Ньюне 10 октября отменил решение о допуске до международных турниров юниорских сборных России (игроки до 17 лет).

источник: «РБ-Спорт»
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