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«Если брать по персоналиям, то Камерун сильнее». Валерий Непомнящий — о матче сборной России

Встреча начнется в 19:00 (мск).
12 октября 2023 15:05
автор: Виталий Овсянников

Российский специалист Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Камеруном.

«Если брать по именам, по качеству игроков, то там 90 с лишним процентов играют в европейских чемпионатах на высоком уровне. У нас ситуация иная. Если брать по персоналиям, то Камерун сильнее. Если говорить конкретно по этой игре, то у нас оптимальный состав. В сборной России тоже есть очень сильные футболисты. Роль сыграет ещё то, что мы играем дома. Но мотивация у камерунцев тоже есть. Будет на игре две тысячи болельщиков из Камеруна. Камерунцам нравятся игры, которые их ни к чему не обязывают. Но в тоже время они думают о том, чтобы зарабатывать деньги, может, они их даже больше будут волновать, не будут столько же думать об игре. Скорее всего, они будут не так мотивированы. Поэтому наша сборная является фаворитом. Хотя, я не исключаю, что игра закончится вничью», — заявил Валерий Непомнящий в интервью «Советскому спорту».

Напомним, с 1988 по 1990 год российский специалист был главным тренером Камеруна и вывел африканскую сборную в четвертьфинал ЧМ-90.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна состоится на стадионе «ВТБ Арена» и начнётся в 19:00 мск.

источник: «Советский спорт»
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