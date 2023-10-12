Максим Осипенко назвал лучшего игрока в составе сборной Камеруна

Защитник сборной России Максим Осипенко в эксклюзивном разговоре с корреспондентом «Советского спорта» назвал лучшего футболиста национальной команды Камеруна. 12 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве подопечные Валерия Карпина обыграли «неукротимых львов» со счётом 1:0.

«По одному матчу сложно назвать лучшего игрока сборной Камеруна, но думаю что им является Абубакар. Класс у него есть. Это опытный, мощный футболист. Он бежит, толкается —хороший нападающий», — заявил Осипенко.

Венсан Абубакар является игроком турецкого «Бешикташа». В матче со сборной России 31-летний форвард провёл на поле 76 минут.

Единственный гол в матче на счету нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Примечательно, что это его дебютный мяч в составе главной команды страны.