Родители футболиста «Шахтёра», который мог сбежать в Россию, находятся в Донецке

Стало известно местонахождение родителей полузащитника полузащитника «Шахтёра» Александра Распутько.

Напомним, что 19-летний футболист не сел на самолет с командой после выездного матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» (2:1).

Как сообщает «РБК-Украина», родители Распутько живут в Донецке. Они поддерживают российский вектор развития города.

По одной из версий Александр придерживается пророссийских взглядов. На этом фоне у полузащитника случались конфликты с партнёрами по команде.

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