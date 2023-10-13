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Родители футболиста «Шахтёра», который мог сбежать в Россию, находятся в Донецке

Предыдущее соглашение футболиста с клубом действовало до конца сезона.
13 октября 2023 13:00
автор: Александр Поволоцкий

Стало известно местонахождение родителей полузащитника полузащитника «Шахтёра» Александра Распутько.

Напомним, что 19-летний футболист не сел на самолет с командой после выездного матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» (2:1).

Как сообщает «РБК-Украина», родители Распутько живут в Донецке. Они поддерживают российский вектор развития города.

По одной из версий Александр придерживается пророссийских взглядов. На этом фоне у полузащитника случались конфликты с партнёрами по команде.

Футболист «Шахтёра», который не вернулся на Украину, может перейти в петербургскую «Звезду»

источник: РБК-Украина
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