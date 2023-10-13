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Парагвайский футболист Санабрия отрицает, что плюнул в спину Месси

Футболист также является воспитанником «Барселоны».
13 октября 2023 13:36
автор: Александр Поволоцкий

Нападающий сборной Парагвая Антонио Санабрия заявил, что не плевал в спину аргентинца Лионелю Месси во время матча отборочного турнира чемпионата мира.

Напомним, что игра завершилась со счётом 1:0 в пользу действующих чемпионов мира. Судя по трансляции, на 84-й минуте Санабрия устроил с Месси словесную перепалку, а затем позволил себе плевок в спину уходящего Месси. Главный арбитр встречи никак не отреагировал на этот инцидент.

«Я смотрел фотографии. Правда похоже, что я плюнул в него, но нет, это не соответствует действительности. Это было далеко от Месси, с ним ничего не случилось. Полностью отрицаю это», — цитирует Санабрию TyC Sports.

Аргентина занимает первое место в группе, набрав девять очков за три матча. Парагвай располагается на седьмой строчке, заработав одно очко.

источник: TyC Sports
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