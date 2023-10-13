В российском посольстве в Бельгии не располагают информацией о сбежавшем футболисте «Шахтёра»

В дипмиссии России в Бельгии высказались относительно ситуации с игроком украинского «Шахтёра» Александре Распутько.

Напомним, что 19-летний футболист не сел на самолет с командой после выездного матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» (2:1).

«Футболист Распутько не вступал в контакт с посольством России в Бельгии, какой-либо информацией о нём дипмиссия не располагает», — цитируют представителя посольства «РИА Новости».

По одной из версий Александр придерживается пророссийских взглядов. На этом фоне у полузащитника случались конфликты с партнёрами по команде.

Родители футболиста «Шахтёра», который мог сбежать в Россию, находятся в Донецке

