Спаллетти высказался об исключении Тонали и Дзаньоло из сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался об исключении полузащитников Сандро Тонали и Николо Дзаньоло из состава национальной команды.

«Это было правильное решение, основанное на том, что произошло. Мы не могли взять с собой двух шокированных парней. Но правильно и то, что правосудие идёт своим чередом: если произошли неподобающие вещи, то нужно платить», - приводит слова Лучано Спалетти журналист Николо Скира.

Ранее стало известно, что игроки могут быть дисквалифицированы из-за совершения нелегальных ставок на футбольные матчи.

Дзаньоло совершал ставки прямо во время матча Кубка Италии, находясь на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что из-за подозрений в нелегальном совершении ставок под следствием находится полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли.