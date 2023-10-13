Полузащитник «Ромы» Залевски может стать ещё одним фигурантом дела о совершении ставок на спорт

Польский полузащитник итальянской «Ромы» Никола Залевски может стать ещё одним фигурантом дела о совершении нелегальных ставок на спортивные матчи, информирует La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, журналист Фабрицио Корона, ранее сообщивший, что обладает сведениями о том, что итальянские футболисты Сандро Тонали, Николо Дзаньоло и Николо Фаджоли играли на ставках, заявил, что Залевски также замешан в азартных играх.

Ранее Тонали и Дзаньоло покинули расположение национальной команды Италии для того, чтобы принять участие в допросе по данному делу.