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Полузащитник «Ромы» Залевски может стать ещё одним фигурантом дела о совершении ставок на спорт

Под подозрением уже три футболиста.
13 октября 2023 20:40
автор: Денис Владимиров

Польский полузащитник итальянской «Ромы» Никола Залевски может стать ещё одним фигурантом дела о совершении нелегальных ставок на спортивные матчи, информирует La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, журналист Фабрицио Корона, ранее сообщивший, что обладает сведениями о том, что итальянские футболисты Сандро Тонали, Николо Дзаньоло и Николо Фаджоли играли на ставках, заявил, что Залевски также замешан в азартных играх.

Ранее Тонали и Дзаньоло покинули расположение национальной команды Италии для того, чтобы принять участие в допросе по данному делу.

источник: La Gazzetta dello Sport
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