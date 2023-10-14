Роналду рассказал, сможет ли он забить 1000 голов за карьеру

Португальский нападающий Криштиану Роналду рассказал о своих ближайших целях на дальнейшую футбольную карьеру.

«Вчера мы разговаривали с президентом «Порту» Пинту да Коштой, и он предложил мне испытание – забить 1000 голов. Но до того, как я достигну 1000, я хочу достичь 900. В 900 голах я уверен, а вот для 1000 придётся преодолеть не одно препятствие. В моей жизни, личной и профессиональной, случались некоторые вещи, которые вынуждают строить краткосрочные планы. Моё тело хорошо реагирует на нагрузки, я с радостью играю и за клуб, и за сборную, забиваю», – цитирует Роналду Record.

Напомним, на клубном уровне Криштиану отметился 726 забитыми голами. За сборную Португалии он отличился 125 раз, что является мировым рекордом. В общей сложности, на счету Роналду 851 гол в официальных матчах на взрослом уровне.