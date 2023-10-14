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Роналду рассказал, сможет ли он забить 1000 голов за карьеру

На текущий момент на счету Криштиану 851 гол.
Роналду рассказал, сможет ли он забить 1000 голов за карьеру
14 октября 2023 08:34
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Португальский нападающий Криштиану Роналду рассказал о своих ближайших целях на дальнейшую футбольную карьеру.

«Вчера мы разговаривали с президентом «Порту» Пинту да Коштой, и он предложил мне испытание – забить 1000 голов. Но до того, как я достигну 1000, я хочу достичь 900. В 900 голах я уверен, а вот для 1000 придётся преодолеть не одно препятствие. В моей жизни, личной и профессиональной, случались некоторые вещи, которые вынуждают строить краткосрочные планы. Моё тело хорошо реагирует на нагрузки, я с радостью играю и за клуб, и за сборную, забиваю», – цитирует Роналду Record.

Напомним, на клубном уровне Криштиану отметился 726 забитыми голами. За сборную Португалии он отличился 125 раз, что является мировым рекордом. В общей сложности, на счету Роналду 851 гол в официальных матчах на взрослом уровне.

источник: Record
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