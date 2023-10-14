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Тони Кроос может перейти в «Манчестер Сити» в 2024 году

Немец недоволен количеством игрового времени.
14 октября 2023 11:45
автор: Тимур Пацюк

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может сменить клубную прописку. Об этом пишет Defensa Central.

По информации источника, немец готов к переходу в «Манчестер Сити» по окончании контракта со сливочными. Нынешнее соглашение истекает 30 июня 2024 года.

«Горожане» готовы увеличить оклад 33-летнего немца и платить ему 15 миллионов евро в год. В преддверии сезона-2023/2024 ходили слухи, что Кроос отработает до конца контракт с «Реалом», рассчитанный до 30 июня 2023 года, а затем завершит карьеру. Однако 21 июня Тони пролонгировал соглашение с мадридским клубом ещё на один сезон.

Напомним, и Кроос, и Лука Модрич уже заявляли о том, что могут уйти из «Реала», так как недовольны количеством игрового времени.

источник: Defensa Central
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