«Химки» обыграли «Енисей» и заняли третье место в Первой лиге

«Химки» на своём поле оказались сильнее «Енисея» в матче 14-го тура Первой лиги.
Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Андрея Талалаева.
Единственный гол забил полузащитник хозяев Бутта Магомедов на 12-й минуте.
Таким образом, «Химки» занимают третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка после 14 сыгранных матчей. «Енисей» находится на 15-й позиции, имея в своём активе 15 очков.
Первая лига.
14-й тур.
«Химки» – «Енисей» – 1:0 (1:0)
Гол: Магомедов, 12.
источник: «Советский спорт»