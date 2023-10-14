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Директор «Аль-Насра» поделился деталями перехода Криштиану Роналду

Португальский игрок присоединился к саудовской команде в начале этого года.
14 октября 2023 23:05
автор: Глеб Шевяков

Исполнительный директор «Аль-Насра» Марселу Салазар отметил важность перехода нападающего Криштиану Роналду в клуб.

«Трансфер Роналду определенно стал большим потрясением. Это был очень амбициозный и блестящий шаг нашего клуба. Это была коллективная работа. Чтобы убедить такую большую звезду, как Криштиану, нужно представить ему хороший проект. Дело не только в деньгах. Он легенда. Каждый раз, когда смотришь на его статистику, удивляешься. Кажется, что у этого парня нет границ возможностей. Он очень амбициозен. Вы должны предложить ему возможность продолжить свой удивительный путь в футболе, мире футбола – и это то, что мы сделали», – приводит слова Салазара журналист Филипп Кесслер в своих соцсетях.

В ноябре 2022 года 38-летний форвард расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года на правах свободного агента. В текущем сезоне за аравийский клуб он сыграл 11 матчей, в которых забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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