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Аксель Витсель: в России я пробовал себя в качестве диджея

Бельгийский футболист вспомнил времена выступления за «Зенит».
15 октября 2023 10:24
автор: Виталий Стопин

Полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Бельгии Аксель Витсель рассказал о своих увлечениях вне футбольного поля.

«Когда-то я пробовал себя в роли диджея. Но это было уже давно (смеётся). Тогда я жил в России. Я даже купил себе тарелки (специальное оборудование. — Прим. „Совспорта“), но это всё осталось в прошлом», — цитирует Витселя испанское издание AS.

Аксель Витсель на протяжении пяти лет играл в России за «Зенит». За это время бельгийский полузащитник принял участие в 180 матчах, забил 22 мяча и стал автором 14 результативных передач. В составе клуба из Санкт-Петербурга Витсель побеждал в чемпионате и Кубке России, а также дважды завоёвывал Суперкубок страны.

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