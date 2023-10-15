Аксель Витсель: в России я пробовал себя в качестве диджея

Полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Бельгии Аксель Витсель рассказал о своих увлечениях вне футбольного поля.

«Когда-то я пробовал себя в роли диджея. Но это было уже давно (смеётся). Тогда я жил в России. Я даже купил себе тарелки (специальное оборудование. — Прим. „Совспорта“), но это всё осталось в прошлом», — цитирует Витселя испанское издание AS.

Аксель Витсель на протяжении пяти лет играл в России за «Зенит». За это время бельгийский полузащитник принял участие в 180 матчах, забил 22 мяча и стал автором 14 результативных передач. В составе клуба из Санкт-Петербурга Витсель побеждал в чемпионате и Кубке России, а также дважды завоёвывал Суперкубок страны.