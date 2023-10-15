Сотрудники женского «Кривбасса» из Украины не вернулись в страну после матчей ЛЧ

Два сотрудника женской украинской команды «Кривбасса» исчезли и не вернулись с клубом на территорию родной страны после проведённых матчей в Лиге чемпионов. Об этом сообщил журналист Сергей Болотников YouTube-каналу KDK.

Как утверждает источник, речь идёт о SMM-специалисте бело-красно-чёрных Романе Лопатине и фотографе Романе Медведеве. В прошлом месяце команда из Кривого Рога приняла участие в двух еврокубковых встречах против французского «Парижа» и шведского «Линчёпинга».

По итогу, женский «Кривбасс» сообщил об этом эпизоде в полицию, министерство молодежи и спорта Украины, а также в пограничную службу.

Ранее футболист «Шахтёра» не вернулся на Украину после игры с «Антверпеном» в Бельгии и предположительно сбежал в Россию.