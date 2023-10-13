ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Отключил телефон и пропал. Украинский футболист не вернулся на родину после матча Лиги чемпионов

По версии некоторых источников, игрок сбежал в Россию.
Отключил телефон и пропал. Украинский футболист не вернулся на родину после матча Лиги чемпионов
13 октября 2023 14:30
автор: Сергей Чиков
автор фото: ФК «Шахтёр»

13 октября, в Бельгии, в рамках второго тура Юношеской Лиги Чемпионов, состоялся матч между «Антверпеном» и украинским «Шахтёром» (1:2). После игры коллектив отправился домой, однако вернулся без одного футболиста.

Игрок сбежал из расположения клуба, по некоторым версиям – в Россию.

Футболист «Шахтёра» не вернулся на Украину после игры с «Антверпеном» в Бельгии

Пропал без вести

Пропавшим игроком оказался 19-летний Александр Распутько. Молодой опорник – воспитанник «горняков». Вместе с ними он становился чемпионом Украины среди команд U14 (2018), U15 (2019) и U17 (2021).

Изначально, футболист прибыл в аэропорт вместе с командой, сдал багаж на рейс до Варшавы… и пропал. В «Шахтере» подумали, что игроку стало плохо и начали искать его по всему аэропорту. В результате поисков была найдена лишь аккуратно сложенная игровая форма. В это же время Александр удалил социальные сети и перестал выходить на связь.

Источник фото: ФК «Шахтёр»

На данный момент местоположение футболиста неизвестно. Как сообщают украинские источники: он отправился в Россию, чтобы запросить политическое убежище. В сводках отмечается, что Распутько вылетел из Бельгии в Стамбул.

По местному законодательству мужчины старше 18-и лет не могут покинуть страну и подлежат призыву в армию. Потому, уроженец Горловки мог воспользоваться первым зарубежным матчем в карьере, чтобы избежать мобилизации. Однако некоторые источники предполагают, что Александр придерживался пророссийских взглядов, из-за чего у него часто возникали конфликты с партнёрами по команде. Эта версия подкрепляется тем, что родители футболиста находятся в Донецке и являются сторонниками России.

Примечателен тот факт, что накануне игры Александр подписал пятилетний контракт с «Шахтёром» и никаких предпосылок для подобных действий со стороны игрока не наблюдалось.

Источник фото: ФК «Шахтёр»

Украинские СМИ опровергают эту версию и сообщают, что нового контракта не было, а текущий заканчивается в конце сезона. Полузащитник считал, что ему не доплачивают. По некоторой информации, теперь Распутько может стать футболистом «Звезды» из Санкт-Петербурга. В состав тренерского штаба команды входит Геннадий Зубов, чемпион Украины в составе «Шахтёра».

На данный момент со стороны руководства «Шахтера» не последовало каких-либо заявлений. «Советский Спорт» направил запрос в пресс-службу УЕФА и правительство Бельгии.

Появились две версии причин побега игрока «Шахтёра» из расположения команды

источник: «Советский спорт»
Россия вернулась на международную арену с флагом и гимном. В УЕФА скромно помалкивают
Россия вернулась на международную арену с флагом и гимном. В УЕФА скромно помалкивают
В Москве был настоящий праздник футбола. И парням из Камеруна дела нет до санкций.
13.10.2023 13:30
Футбол
автор: Матвей Макаренко
ВАР стал врагом футбола. Система помощи арбитрам умрёт, едва родившись?
ВАР стал врагом футбола. Система помощи арбитрам умрёт, едва родившись?
Революция с судейством в АПЛ может докатиться и до России.
13.10.2023 12:30
Футбол
автор: Андрей Тупиков
«Меня спрашивали о водке и медведях». Откуда у игрока из Камеруна столько друзей в сборной России?
«Меня спрашивали о водке и медведях». Откуда у игрока из Камеруна столько друзей в сборной России?
Гаэль Ондуа рассказал о предложениях от клубов РПЛ и поделился впечатлениями от товарищеского матча с россиянами.
13.10.2023 10:00
Футбол
автор: Никита Плохих
Мотивация — наше всё. Сборная России наконец-то сыграла прилично
Мотивация — наше всё. Сборная России наконец-то сыграла прилично
Национальная команда не просто обыграла Камерун, но ещё и оставила неплохое впечатление от своей игры.
12.10.2023 23:15
Футбол
автор: Юрий Усынин
Сборная России укротила «львов» из Камеруна. Это вторая победа в последних восьми матчах
Сборная России укротила «львов» из Камеруна. Это вторая победа в последних восьми матчах
Российская команда выиграла благодаря голу Фёдора Чалова в конце первого тайма.
12.10.2023 21:09
Футбол
автор: Юрий Усынин
«Камерунцам важны будут деньги, а не игра». Непомнящий дал прогноз на матч сборной России
«Камерунцам важны будут деньги, а не игра». Непомнящий дал прогноз на матч сборной России
Бывший тренер также рассказал, на кого стоит обратить внимание в составе африканской команды.
12.10.2023 15:15
Футбол
автор: Никита Плохих
Жизнь воспитанника «Амкара» забрало ДТП. Его одноклубник находится в коме
Жизнь воспитанника «Амкара» забрало ДТП. Его одноклубник находится в коме
У погибшего остались жена и несовершеннолетний сын.
12.10.2023 13:25
Футбол
автор: Матвей Макаренко
Рыцарь советского футбола. Олимпийский чемпион хотел отдать медаль партнёру по сборной
Рыцарь советского футбола. Олимпийский чемпион хотел отдать медаль партнёру по сборной
12 октября свой 97-й день рождения отмечает чемпион Игр в Мельбурне Никита Симонян.
12.10.2023 11:30
Футбол
автор: Владимир Лазарев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.