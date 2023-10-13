Отключил телефон и пропал. Украинский футболист не вернулся на родину после матча Лиги чемпионов

13 октября, в Бельгии, в рамках второго тура Юношеской Лиги Чемпионов, состоялся матч между «Антверпеном» и украинским «Шахтёром» (1:2). После игры коллектив отправился домой, однако вернулся без одного футболиста.

Игрок сбежал из расположения клуба, по некоторым версиям – в Россию.

Пропал без вести

Пропавшим игроком оказался 19-летний Александр Распутько. Молодой опорник – воспитанник «горняков». Вместе с ними он становился чемпионом Украины среди команд U14 (2018), U15 (2019) и U17 (2021).

Изначально, футболист прибыл в аэропорт вместе с командой, сдал багаж на рейс до Варшавы… и пропал. В «Шахтере» подумали, что игроку стало плохо и начали искать его по всему аэропорту. В результате поисков была найдена лишь аккуратно сложенная игровая форма. В это же время Александр удалил социальные сети и перестал выходить на связь.

Источник фото: ФК «Шахтёр»

На данный момент местоположение футболиста неизвестно. Как сообщают украинские источники: он отправился в Россию, чтобы запросить политическое убежище. В сводках отмечается, что Распутько вылетел из Бельгии в Стамбул.

По местному законодательству мужчины старше 18-и лет не могут покинуть страну и подлежат призыву в армию. Потому, уроженец Горловки мог воспользоваться первым зарубежным матчем в карьере, чтобы избежать мобилизации. Однако некоторые источники предполагают, что Александр придерживался пророссийских взглядов, из-за чего у него часто возникали конфликты с партнёрами по команде. Эта версия подкрепляется тем, что родители футболиста находятся в Донецке и являются сторонниками России.

Примечателен тот факт, что накануне игры Александр подписал пятилетний контракт с «Шахтёром» и никаких предпосылок для подобных действий со стороны игрока не наблюдалось.

Источник фото: ФК «Шахтёр»

Украинские СМИ опровергают эту версию и сообщают, что нового контракта не было, а текущий заканчивается в конце сезона. Полузащитник считал, что ему не доплачивают. По некоторой информации, теперь Распутько может стать футболистом «Звезды» из Санкт-Петербурга. В состав тренерского штаба команды входит Геннадий Зубов, чемпион Украины в составе «Шахтёра».

На данный момент со стороны руководства «Шахтера» не последовало каких-либо заявлений. «Советский Спорт» направил запрос в пресс-службу УЕФА и правительство Бельгии.