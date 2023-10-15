Валерий Карпин: уйду из «Ростова», если сборную России вернут на международную арену

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о своём будущем.

«Если нас вернут завтра, то я уйду из «Ростова», у нас была договорённость. Я со смехом отношусь к критике совмещения постов. Какая сборная отстранена так же, как наша? Когда мы были в отборе, я тренировал сборную», - цитирует Карпина ТАСС.

Напомним, с перерывом на работу в национальной команде специалист работает с жёлто-синими с 2017 года. Наивысшим достижением «Ростова» при Карпине является четвёртое место в РПЛ в сезоне-2022/2023.