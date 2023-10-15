Камоцци считает, что «Спартак» сможет бороться за чемпионство, если уволит Абаскаля

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил о необходимости увольнения главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Спартак» всё ещё может претендовать на чемпионство в РПЛ. Это будет трудно сделать, но не невозможно. Что для этого нужно «Спартаку»? Уволить Абаскаля? Так можно решить проблему», — приводит слова Камоцци Sport24.

Отметим, что после 11 туров чемпионата России красно-белые находятся на шестой позиции турнирной таблицы, имея в своём активе 17 очков. В следующем матче московский клуб примет дома «Пари НН». Встреча состоится 22 октября и начнётся в 14:00 по московскому времени.