FourFourTwo внёс Канчельскиса в топ‑100 игроков в истории АПЛ

Известное английское издание FourFourTwo составило список 100 лучших футболистов в истории АПЛ.
Отметим, что рейтинг возглавил бывший французский форвард «Арсенала» Тьерри Анри. Португальский форвард Криштиану Роналду расположился на второй строчке. Он играл за «Манчестер Юнайтед».
В сотню лучших вошёл ещё один бывший футболист «манкунианцев» Андрей Канчельскис. Россиянин занял 99-е место в рейтинге.
Рейтинг FourFourTwo
Топ-10
1. Тьерри Анpи;
2. Криштиану Pоналду;
3. Алан Ширeр;
4. Уэйн Pуни;
5. Райaн Гиггз;
6. Эрик Кантoна;
7. Стивен Джеррард;
8. Фpэнк Лэмпард;
9. Патрик Виeйра;
10. Пол Скоулз.
Напомним, что Канчельскис также выступал в Англии за «Манчестер Сити», «Эвертон» и «Саутгемптон».
источник: FourFourTwo