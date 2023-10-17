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FourFourTwo внёс Канчельскиса в топ‑100 игроков в истории АПЛ

Футболист дважды становился чемпионом Англии.
17 октября 2023 14:52
автор: Александр Поволоцкий

Известное английское издание FourFourTwo составило список 100 лучших футболистов в истории АПЛ.

Отметим, что рейтинг возглавил бывший французский форвард «Арсенала» Тьерри Анри. Португальский форвард Криштиану Роналду расположился на второй строчке. Он играл за «Манчестер Юнайтед».

В сотню лучших вошёл ещё один бывший футболист «манкунианцев» Андрей Канчельскис. Россиянин занял 99-е место в рейтинге.

Рейтинг FourFourTwo

Топ-10

1. Тьерри Анpи;

2. Криштиану Pоналду;

3. Алан Ширeр;

4. Уэйн Pуни;

5. Райaн Гиггз;

6. Эрик Кантoна;

7. Стивен Джеррард;

8. Фpэнк Лэмпард;

9. Патрик Виeйра;

10. Пол Скоулз.

Напомним, что Канчельскис также выступал в Англии за «Манчестер Сити», «Эвертон» и «Саутгемптон».

источник: FourFourTwo
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