Экс-президент РПЛ — о Карпине в сборной: он уже ищет пути отхода, вы что, не видите?!

Юрий Заварзин, бывший президент РПЛ, подвёл итог работы Карпина в октябрьских матчах сборной, а также прокомментировал корреспонденту «Советского спорта», какие пути решения ситуации с карьерой есть у главного тренера национальной команды и «Ростова».

«Карпин, похоже, начинает пути отхода, вы что, не видите? Тот факт, что он совмещает работу, в «Ростове» не получается, а это на него давит. Он заявил, что если Россию вернут к международным матчам, то он откажется от совмещения в пользу сборной. По нынешним временам невозможно совмещать тренировочные процессы в клубе и в сборной. Да, у него есть помощники, Онопко, есть ещё ряд специалистов, но всё равно нельзя в таком серьёзном деле сидеть на двух стульях. Карпину надо определиться с чем-то одним, он может тренировать, в «Ростове» он показал свой высокий уровень. Поэтому здесь он сам немножечко растерян», - заявил Заварзин.

Ранее Валерий Карпин заявил, что уйдёт из «Ростова», если сборную России вернут на международную арену.