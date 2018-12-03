Артем Ребров: В чем я герой? В том, что голову себе пробил?

Футбол 03 декабря 2018 17:03 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

Вратарь получил рассечение в матче с «Локомотивом».

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал об эпизоде матча 16-го тура премьер-лиги с «Локомотивом» (2:1), в котором он получил травму в результате столкновения с полузащитником соперника Джефферсоном Фарфаном.

– Все обошлось, ничего серьезного, – приводит слова Реброва официальный сайт «Спартака». – Легкое сотрясение. Немного подштопали на коленке и на лбу. Тяжелее всего было в первые минуты после удара, пока приходил в себя. Ну и ночью голова побаливала. Впрочем, она после каждой игры болит.

– Помните все, что происходило в те секунды, когда решалось, сможете ли продолжить игру? О чем тогда думали?

– Момент я хорошо запомнил. Разве что первые минуты две или три думал, что мы все еще ведем 2:0, а потом взглянул на табло и осознал, что нам забили.

Замен не оставалось, поэтому сразу понял, что нужно продолжать. И сказал об этом доктору, который оказывал помощь. Об уходе с поля речи быть не могло! И отдельное спасибо болельщикам, которые подбадривали в такой непростой момент.

– Пересмотрели потом эпизод с голом Фарфана?

– Да. К перуанцу никаких вопросов нет, это просто игровой момент. В игре мне казалось, что я успеваю на мяч первым, но посмотрел повтор и понял, что зря на него рванул. Думаю, Джикия и Комбаров накрыли бы форварда «Локо». Я им, получается, помешал.

– Главный тренер назвал вас после игры героем. Вы, наверное, так не считаете?

– А я-то в чем герой? В том, что голову себе пробил? Герои – вся команда.

Напомним, Ребров получил травму на 79-й минуте в моменте с пропущенным голом.

«Спартак» выиграл второй матч подряд и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.