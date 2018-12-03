Модрич, Рамос и Перес посетят церемонию вручения «Золотого мяча»

Футбол 03 декабря 2018 17:15 Источник: AS Автор: Липкин Антон

Хорват является главным претендентом на приз.

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прилетит в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча», приза лучшему игроку года по версии журнала France Football, сообщает AS.

Компанию 33-летнему хорвату, который является главным претендентом на награду, составят президент «Реала» Флорентино Перес, а также капитан команды Серхио Рамос.

Ранее стало известно, что Модрич лидировал в голосовании после подсчета половины голосов.

Напомним, с 2008 года «Золотой мяч» доставался или аргентинцу Лионелю Месси, или португальцу Криштиану Роналду.

В Италии сообщили о том, что Роналду, выступающий с лета этого года за «Ювентус», не планирует посещать церемонию, хотя тоже является одним из претендентов.

Начало церемонии – 23:00 (мск).