Модрич, Рамос и Перес посетят церемонию вручения «Золотого мяча» - Советский спорт
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    • Футбол03 декабря 2018 17:15Источник: ASАвтор: Липкин Антон

    Модрич, Рамос и Перес посетят церемонию вручения «Золотого мяча»

    Хорват является главным претендентом на приз.

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич прилетит в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча», приза лучшему игроку года по версии журнала France Football, сообщает AS.

    Компанию 33-летнему хорвату, который является главным претендентом на награду, составят президент «Реала» Флорентино Перес, а также капитан команды Серхио Рамос.

    Ранее стало известно, что Модрич лидировал в голосовании после подсчета половины голосов.

    Напомним, с 2008 года «Золотой мяч» доставался или аргентинцу Лионелю Месси, или португальцу Криштиану Роналду.

    В Италии сообщили о том, что Роналду, выступающий с лета этого года за «Ювентус», не планирует посещать церемонию, хотя тоже является одним из претендентов.

    Начало церемонии – 23:00 (мск).

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