Модрич, Рамос и Перес посетят церемонию вручения «Золотого мяча»

Хорват является главным претендентом на приз.
Полузащитник «Реала» Лука Модрич прилетит в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча», приза лучшему игроку года по версии журнала France Football, сообщает AS.
Компанию 33-летнему хорвату, который является главным претендентом на награду, составят президент «Реала» Флорентино Перес, а также капитан команды Серхио Рамос.
Ранее стало известно, что Модрич лидировал в голосовании после подсчета половины голосов.
Напомним, с 2008 года «Золотой мяч» доставался или аргентинцу Лионелю Месси, или португальцу Криштиану Роналду.
В Италии сообщили о том, что Роналду, выступающий с лета этого года за «Ювентус», не планирует посещать церемонию, хотя тоже является одним из претендентов.
Начало церемонии – 23:00 (мск).